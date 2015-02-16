Генсек ООН обеспокоен продолжением боев в Дебальцево
07:16, 16 февраля 2015Политика
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Генсек ООН Пан Ги Мун приветствует достижение соглашения о прекращении огня на Украине, но выражает обеспокоенность в связи с сообщениями о военных столкновениях в Дебальцево.
Пан Ги Мун / УНИАН
"Генеральный секретарь приветствует начало прекращения огня на востоке Украины в соответствии с договоренностями от 12 февраля в рамках пакета мер по реализации минских соглашений", — говорится в сообщении пресс-службы ООН, сообщает РИА Новости.
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В то же время, отмечается в документе, "генеральный секретарь серьезно обеспокоен сообщениями о продолжающихся военных столкновениях, в том числе в Дебальцево, и вновь призывает все стороны соблюдать прекращение огня без каких-либо исключений".
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