Генсек ООН обеспокоен продолжением боев в Дебальцево

07:16, 16 февраля 2015
Политика
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Генсек ООН Пан Ги Мун приветствует достижение соглашения о прекращении огня на Украине, но выражает обеспокоенность в связи с сообщениями о военных столкновениях в Дебальцево.

Пан Ги Мун / УНИАН

"Генеральный секретарь приветствует начало прекращения огня на востоке Украины в соответствии с договоренностями от 12 февраля в рамках пакета мер по реализации минских соглашений", — говорится в сообщении пресс-службы ООН, сообщает РИА Новости.

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В то же время, отмечается в документе, "генеральный секретарь серьезно обеспокоен сообщениями о продолжающихся военных столкновениях, в том числе в Дебальцево, и вновь призывает все стороны соблюдать прекращение огня без каких-либо исключений".

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