Генсек ООН обвинил боевиков в нарушении соглашений после обстрела Мариуполя

01:25, 25 января 2015
Политика
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Генсек ООН Пан Ги Мун осудил ракетный обстрел Мариуполя, в результате которого погибли десятки человек и около сотни получили ранения.

REUTERS

Об этом говорится в заявлении пресс-службы генсека, сообщает Украинская правда.

Он добавил, что хаотичный обстрел жилых районов является нарушением международного гуманитарного права.

"Кроме того, генеральный секретарь осудил вчерашний односторонний выход лидеров боевиков из соглашения о прекращении огня и особенно их провокационные заявления о намерении захватить больше территорий. Это является дальнейшим нарушением их обязательств согласно минским соглашениям", - заявил он.

Он призвал всех удвоить усилия для соблюдения минских соглашений

"Мир, территориальная целостность и стабильность Украины, неразрывно связанные с более широким регионом, должны быть немедленно восстановлены", - добавил Пан Ги Мун.

Как известно, ранее ЕС, США и НАТО обвинили в обстрелах Мариуполя боевиков и Россию.

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