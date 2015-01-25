Генсек ООН обвинил боевиков в нарушении соглашений после обстрела Мариуполя

Об этом говорится в заявлении пресс-службы генсека, сообщает Украинская правда.

Он добавил, что хаотичный обстрел жилых районов является нарушением международного гуманитарного права.

"Кроме того, генеральный секретарь осудил вчерашний односторонний выход лидеров боевиков из соглашения о прекращении огня и особенно их провокационные заявления о намерении захватить больше территорий. Это является дальнейшим нарушением их обязательств согласно минским соглашениям", - заявил он.

Он призвал всех удвоить усилия для соблюдения минских соглашений

"Мир, территориальная целостность и стабильность Украины, неразрывно связанные с более широким регионом, должны быть немедленно восстановлены", - добавил Пан Ги Мун.

Как известно, ранее ЕС, США и НАТО обвинили в обстрелах Мариуполя боевиков и Россию.