Аваков: В Харькове боевиков из "ДНР" ждут только в тюрьме

Об этом на своей странице в Фейсбук написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя заявление лидера "ДНР" Александра Захарченко с угрозой "отбить Мариуполь" и "взять Харьков ".

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«Ждут вас, таки да - в тюрьме на Холодной горе .. Топаз, например, ждет, томится в камере, другие "ваши", - заявил Аваков.

«Харьков - украинский, цивилизованный и умный город. Ему виден пример несчастного, покинутого и опустошенного Донецка, который оказался в руках банд и бандерлога Захарченко. У Харькова хватит ума смотреть и делать выводы - на миллион беженцев на Донетчине и тысячи погибших людей, обманутых путинской пропагандой ... Харьковчанам хватило ума в марте 2014-го поставить боевиков на место раз. Понадобится - хватит силы еще раз ", - подчеркнул глава МВД.

Как сообщал УНИАН, ранее Захарченко заявлял, что в случае несоблюдения Минских договоренностей сепаратисты "отобьют" Мариуполь и "возьмут" Харьков.