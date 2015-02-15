Британия поддержит новые санкции в случае невыполнения Минских договоренностей - Кэмерон

Об этом премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе после объявления режима прекращения огня в полночь 15 февраля. Порошенко подчеркнул, что постоянное и всеобъемлющее прекращение огня на всей линии соприкосновения необходимо для дальнейшего отвода тяжелого вооружения.

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Президент Украины поблагодарил британского премьера за его личную поддержку на заседании Европейского Совета, которое состоялось в Брюсселе 12 февраля, и за сильную позицию Британии в поддержку Украины, отраженную в последней резолюции «Большой семерки», отмечается в сообщении.

Кэмерон заверил Порошенко, что Украина может рассчитывать на поддержку Великобритании в Совете Безопасности ООН, где она является постоянным членом.

Собеседники договорились о тесной координации дальнейших шагов для мирного урегулирования на Донбассе, добавили в пресс-службе.