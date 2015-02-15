ОБСЕ требует доступа ко всем территориям Донбасса

«Мы пытались направить наших наблюдателей в Дебальцево, но им отказали во въезде представителитак называемой «ДНР». СММ призывает все стороны строго соблюдать прекращение огня на всех территориях, а также гарантировать СММ доступ, чтобы наблюдатели могли выполнять мониторинг согласно мандату, предоставленному им 57-ю странами-членами ОБСЕ », – подчеркнул Эртугрул Апакан, передает Радіо Свобода.

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При этом он отметил, что режим прекращения огня на Донбассе выполняется с некоторыми исключениями.