ОБСЕ требует доступа ко всем территориям Донбасса
18:50, 15 февраля 2015Политика
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ призывает предоставить доступ наблюдателям ко всем территориям на Донбассе, заявил председатель СММ ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан.
ОБСЕ призывает предоставить наблюдателям доступ ко всем территориям на Донбассе / УНИАН
«Мы пытались направить наших наблюдателей в Дебальцево, но им отказали во въезде представителитак называемой «ДНР». СММ призывает все стороны строго соблюдать прекращение огня на всех территориях, а также гарантировать СММ доступ, чтобы наблюдатели могли выполнять мониторинг согласно мандату, предоставленному им 57-ю странами-членами ОБСЕ », – подчеркнул Эртугрул Апакан, передает Радіо Свобода.
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При этом он отметил, что режим прекращения огня на Донбассе выполняется с некоторыми исключениями.
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