В АП говорят о соблюдении режима тишины, в Генштабе сообщают об обстрелах сил АТО

Об этом заявил заместитель главы АП Валерий Чалый на брифинге в ночь на 15 февраля, сообщает 24tv.ua.

По его словам, есть отдельные случаи обстрела, но в целом пока что этот режим сохраняется.

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"В любом случае все предыдущие случаи, о которых мы оперативно информируем, осуществлялись не со стороны украинских военнослужащих или Нацгвардии", - подчеркнул Чалый.

В то же время, и.о. спикера Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сообщил: по состоянию на 2.00 продолжаются обстрелы сил АТО, передает Украинская правда.

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"Боевики, грубо пренебрегая договоренностями, достигнутыми в Минске во время встречи в "нормадському формате" относительно прекращения огня, ведут огонь по позициям сил АТО. По состоянию на эту минуту осуществлено 8 обстрелов наших позиций", - сообщил он.

"Из минометов и артиллерии обстреляны наши позиции близ Золотого, под огонь вражеской артиллерии попали наши подразделения неподалеку Чернухіного, с АГС и стрелкового оружия обстрелян опорный пункт в районе Санжаровки, артиллерия противника вела огонь по силам АТО у населенного пункта Попасная", - отметил Селезнев.

В Генштабе отметили: силы АТО неукоснительно соблюдают режим тишины, ответный огонь не открывают, о всех случаях нарушения режима тишины информируют представителей Совместного контактного центра.

Напомним, с 00:00 15 февраля по Минскими договоренностями действует режим прекращения огня.