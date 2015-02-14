Шокин уволил главу следственного управления ГПУ и прокурора Донецкой области

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как пишет Радио Свобода, Лаганяк на своей должности организовывал работу по расследованию преступлений в отношении участников Революции достоинства, а также противозаконных действий чиновников режима Виктора Януковича и возвращению похищенных и выведенных за границу средств.

Читайте такжеШокин поручил проверить деятельность всех региональных прокуроров во время Революции ДостоинстваКроме того, Генпрокурор уволил с должности прокурора Донецкой области Николая Франтовского.15 января Межведомственная комиссия по предоставлению статуса участника боевых действий в зоне АТО предоставила статус участника боевых действий прокурору Области Николаю Франтовскому и его первому заместителю Александру Ливочке. В Общественном люстрационном комитете заявили, что таким образом чиновники пытаются избежать люстрации.

Также уволен Владимир Орлов, который занимал должность заместителя начальника Главного управления процессуального руководства и надзора за соблюдением законов спецподразделениями и другими органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью и коррупцией, в сфере транспорта и в уголовных производствах следственных органов прокуратуры ГПУ.