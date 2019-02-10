Дело Гандзюк: главу Херсонского облсовета Мангера исключили из "Батькивщины"

Бюро Херсонской облорганизации ВО "Батькивщина" рекомендовало Мангеру оставить должность председателя Херсонского областного совета.

Бюро Херсонской облорганизации ВО "Батькивщина" решило считать Владислава Мангера исключенным из членов партии.

Как сообщили в пресс-службе "Батькивщины" 9 февраля, соответствующее решение было принято на заседании Бюро накануне.

"Тем же решением Бюро рекомендовало Мангеру оставить должность председателя Херсонского областного совета", - говорится в сообщении.

Как известно, ранее Мангер заявил, что если депутаты областного совета поддержат такое решение, он готов уйти с должности из-за дела погибшей активистки Екатерины Гандзюк. Он также приостановил членство в партии "Батькивщина" на время расследования убийства Екатерины Гандзюк.

Как известно,

31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре. 4 ноября она скончалась.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей содержатся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову - суд избрал меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

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5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления Торбин якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

12 ноября суд арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

4 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что по делу об убийстве общественной активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, который известен в криминальном мире по прозвищу Москаль-младший. Генпрокурор добавил, что Левин досрочно вышел из тюрьмы по «закону Савченко».

21 января 2019 года в Службе безопасности Украины заявили, что Левин был объявлен в международный розыск еще 10 декабря 2018 года.

28 января на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений о нападениях на Гандзюк и других общественных активистов отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что в Генпрокуратуре, МВД и СБУ знают заказчиков убийства его дочери.