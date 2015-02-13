МИД: Амнистия не касается террористов, сбивших Боинг

Об этом в эфире канал Дождь заявил пресс-секретарь МИД Украины Евгений Перебыйнис.

"Амнистия будет. Закон принят. Но не будут помилованы те, кто сбил Боинг", - заявил он.

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