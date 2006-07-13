Янукович: Партия регионов не изменит состав коалиции

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что его партия не пойдет на изменение конфигурации парламентской коалиции.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в интервью российскому телеканалу «Россия».

«Предложения, сделанные нам «Нашей Украиной» об исключении из коалиции Компартии Украины и отказе от избранной коалицией кандидатуры премьер-министра мы расцениваем как нежелание продолжать переговорный процесс по созданию широкой коалиции или попытку его блокировать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Лидер Партии регионов подчеркнул, что речь может идти только о расширении коалиции за счет других политических сил. «Мы никогда не пойдем на изменение коалиции, мы только ее готовы расширять. Это наше твердое убеждение, это – принципиальная позиция», - заявил он.