Янукович: Партия регионов не изменит состав коалиции
Об этом он заявил телеканалу «Россия»
Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что его партия не пойдет на изменение конфигурации парламентской коалиции.
Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в интервью российскому телеканалу «Россия».
«Предложения, сделанные нам «Нашей Украиной» об исключении из коалиции Компартии Украины и отказе от избранной коалицией кандидатуры премьер-министра мы расцениваем как нежелание продолжать переговорный процесс по созданию широкой коалиции или попытку его блокировать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
Лидер Партии регионов подчеркнул, что речь может идти только о расширении коалиции за счет других политических сил. «Мы никогда не пойдем на изменение коалиции, мы только ее готовы расширять. Это наше твердое убеждение, это – принципиальная позиция», - заявил он.