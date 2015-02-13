Жителям оккупированного Севастополя выдают краснодарские загранпаспорта

В частности, об этом сообщают на интернет-форумах горожане, которые уже получили такие документы, сообщает Крым.Медиа.

"Приехал в 3 утра, был десятым. Скачал анкету с сайта и заполнил. Пришел в 9 утра, в 11 уже подал документы. Пошлина 3500 рублей, паспорт Краснодарского края", – написал один из пользователей городского интернет-форума.

В управлении ФМС России по Севастополю изданию подтвердили, что выдают загранпаспорта с кодом Краснодарского края.

Читайте такжеИз-за манипуляций России с кодами Севастополь остался без стационарной связи с остальной УкраинойПо данным ведомства, желающих получить загранпаспорта принимают по понедельникам с 10:00 до 13:00 и со вторника по пятницу с 9:00 до 13:00. Документы могут подать только граждане РФ, прописанные в Севастополе.

В феврале в Севастополе начали оформлять российские заграничные паспорта.