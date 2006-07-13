Кинах: перевыборы только обострят ситуацию

Народный депутат Анатолий КИНАХ (“Наша Украина”) считает, что перевыборы в Верховную Раду не просто не решат ряда проблем, а только обострят и без того сложную общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию в стране.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.КИНАХА, поэтому он призывает политические силы страны объединить усилия в поиске наиболее дееспособной и эффективной формы коалиции, которая позволит обеспечить необратимость правового демократического социально-экономического развития государства, будет способствовать достижению общенационального взаимопонимания и единства.

Народный депутат, в частности, отметил, что нынешняя бездеятельность и безответственность парламента, попытки втянуть страну в перманентные парламентско-правительственные кризисы, блокирование полноценного законодательного процесса „слишком дорого стоят государству, отечественной экономике и гражданам Украины и в будущем могут привести к ряду крайне негативных последствий”.

А.КИНАХ напомнил, что Верховная Рада до сих пор так и не рассмотрела и не приняла бюджетную резолюцию на 2007 год. В то же время продолжает увеличиваться отрицательное сальдо торговли товарами, растет уровень импорта и тому подобное. „Мы рискуем потерять не только текущий, но и 2007 год”, - сказал он.

А.КИНАХ, в то же время, отметил то, ПППУ, „Наша Украина” приняла однозначное решение о недопустимости участия фракции в так называемой антикризисной коалиции в составе Партии регионов, Компартии и Соцпартии. „Не сомневаюсь, что антикризисная коалиция в нынешнем формате – бесперспективная и неэффективная. Это не тот „эксперимент”, на который стоит соглашаться, поскольку он не будет полезным стране и гражданам”, - сказал он. Народный депутат напомнил о решении Политсовета фракции „Нашей Украины”, согласно которому при сохранении текущего формата антикризисной коалиции фракция переходит в оппозицию.

Впрочем, как заметил народный депутат, Партия промышленников и предпринимателей Украины, как и фракция „Наша Украина”, не теряют надежды на то, что наиболее эффективная для обеспечения политической стабильности, развития страны и благосостояния граждан форма сотрудничества политических сил будет найдена.