Война в Украине не завершится после соглашений в Минске - эксперт из США
01:51, 13 февраля 2015Политика
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Конфликт на Донбассе не будет прекращен после достигнутых в Минске договоренностей.
REUTERS
Такое мнение в эфире ТСН высказал известный эксперт по вопросам международных отношений Дональд Дженсон.
По его словам, подписанное соглашение является новым этапом, но это лучше, чем ничего.
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"Но мне кажется, что террористы и россияне будут иметь возможность не выполнять свои обязательства. Еще много вопросов осталось без ответов. Мне кажется, что кризис продлится еще долго. Это начало решения проблемы, а не конец проблем, связанных с вторжением России", - сказал он.
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