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Янукович заявил, что выезжал за пределы России (видео)

13:32, 06 февраля 2019
Политика
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Экс-президент Украины Виктор Янукович утверждает, что выезжал за пределы Российской Федерации на лечение.

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Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.

"Я буквально несколько дней (как - УНИАН) вернулся в Россию, вы знаете, после лечения", - сказал Янукович.

Ранее в Кремле заявили, что уточнят, на каком основании бывший президент Украины Виктор Янукович, осужденный за государственную измену, находится на территории России, хотя претензий к нему нет.

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Теги: #Россия#Виктор Янукович