Янукович заявил, что выезжал за пределы России (видео)

Экс-президент отмечает, что вернулся с лечения несколько дней назад.

Экс-президент Украины Виктор Янукович утверждает, что выезжал за пределы Российской Федерации на лечение.

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Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.

"Я буквально несколько дней (как - УНИАН) вернулся в Россию, вы знаете, после лечения", - сказал Янукович.

Ранее в Кремле заявили, что уточнят, на каком основании бывший президент Украины Виктор Янукович, осужденный за государственную измену, находится на территории России, хотя претензий к нему нет.