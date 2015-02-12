Переговорщики в Минске сделали перерыв на обед

Несмотря на то, что в Минске полпервого ночи, прием пищи главами государств называется именно обедом, передает ТСН.

После перерыва на перекус, "нормандская четверка" планирует возобновить переговорный процесс.

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Переговоры продолжаются уже более четырех часов, ожидается, что они могут продлиться еще минимум на три часа.