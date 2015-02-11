Путину будет трудно уехать из Минска без подписания документа - историк

Если подписание документа в Минске сорвется, то все будет "разложено по полочкам", и в том числе вопрос предоставления Украине оружия.

Об этом в ходе телемарафона "Украина превыше всего" на "5 канале" заявил историк Александр Палий.

"Что-то в Минске будет. Ведь уехать оттуда без подписи, без скандала, Путину будет очень трудно. 70% - что-то подпишут. Если сорвется, то все будет разложено по полочкам, и в том числе вопрос предоставления Украине оружия", - считает Палий.

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Как сообщал УНИАН, переговоры лидеров Украины, Франции, Германии и России Петра Порошенко, Франсуа Олланда, Ангелы Меркель и Владимира Путина в "нормандском формате" уже начались в Минске.

На встрече будут обсуждаться предложения относительно плана урегулирования ситуации в Донбассе.