Прямая трансляция переговоров в Минске

Сегодня, 11 февраля, в Минске состоится встреча президентов России Владимира Путина, Украины Петра Порошенко, Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель. Зарубежные лидеры намерены обсудить предложения по плану урегулирования ситуации на Донбассе.

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Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд проведут "короткую беседу" с главой украинского государства Петром Порошенко до встречи с президентом России Владимиром Путиным в Минске.