Прямая трансляция переговоров в Минске
19:07, 11 февраля 2015Политика
65500 0
В Минск на переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе прибыли все представители "нормандской четверки".
REUTERS
Сегодня, 11 февраля, в Минске состоится встреча президентов России Владимира Путина, Украины Петра Порошенко, Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель. Зарубежные лидеры намерены обсудить предложения по плану урегулирования ситуации на Донбассе.
Читайте такжеПутин прибыл в Минск (фото)
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд проведут "короткую беседу" с главой украинского государства Петром Порошенко до встречи с президентом России Владимиром Путиным в Минске.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter