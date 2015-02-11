Bloomberg: Мирные переговоры могут привести к заключению настоящего соглашения

Об этом пишет Леонид Бершидский в своей статье, которая называется «Мирные переговоры могут привести к заключению настоящего соглашения», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

В прошлую пятницу, когда канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд прилетели в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, мне не казалось, как сейчас, что соглашение могут вскоре заключить. Неистовая военная активность в восточной Украине может быть свидетельством этого.

Вчера Семен Семенченко, украинский законодатель и полевой командир, написал на своей странице в Facebook, что пророссийские повстанцы отрезали путь от железнодорожного узла Дебальцево до подконтрольного украинским военным Артемовска. «Стратеги, черт возьми!», – возмущался он, говоря о действиях украинских военных командиров. Эта новость означала, что несколько тысяч украинских военнослужащих фактически оказались в ловушке под Дебальцево, что потенциально может привести к крупному поражению украинской армии. Затем украинские военные сообщили о том, что дорогу удалось разблокировать, но Семенченко, чьи солдаты воюют в этом районе, был непреклонен: сепаратисты по-прежнему контролируют и заминировали дорогу Дебальцево-Артемовск. Он назвал представителей Министерства обороны «сказочниками в погонах».

В то же время, украинский добровольческий полк «Азов», которым командуют, и который частично состоит из крайне правых активистов, на знаках отличия которых изображен Вольфсангель – также сообщил на Facebook о том, что он напал на пророссийские силы в районе портового города Мариуполя, захватив контроль над несколькими селами. Украинское правительство с энтузиазмом повторило эту новость, сообщив, что Александр Турчинов, глава Совета национальной безопасности и обороны, находился возле Мариуполя, возглавляя операцию.

Это самые значимые военные события, произошедшие с осени прошлого года в ходе войны, которая забрала жизни, по меньшей мере, 6 тыс. человек. Создается впечатление, что и последнее наступление сепаратистов с целью загнать в ловушку украинских военных и неожиданно стремительный порыв «Азова» на территорию повстанцев не случайно произошли именно в это время, как раз перед проведением саммита в Минске.

Если утечки информации из Администрации Олланда верны, то президент Франции и канцлер Германии предложили создать демилитаризованную зону, шириной от 50 до 70 км, вокруг демаркационной линии, которая проходит между повстанцами и украинскими войсками. Украина настаивает на том, что эта линия не должна отличаться от той, которая была указана в предыдущем Минском соглашении, подписанном в сентябре. Но обе стороны понимают, что настоящий компромисс возможен только, если будет сохранен статус-кво, а это более благоприятно для повстанцев.

Атака «Азова» имеет смысл только в данном контексте. Добровольцы, психологически и патриотически настроенные, не могут надеяться на то, что им удастся долго удерживать их позиции, сражаясь с артиллерией повстанцев, которую поставляет Россия, не говоря уже о регулярных российских войсках, в этом районе. Кроме того, если Украина готовится к длительной войне, то сначала следовало бы освободить Дебальцево, а не отвоевывать несколько небольших поселков вблизи Мариуполя.

Я думаю, что Россия и Украина борются за позиции, готовясь к тому, что им придется проводить новую демаркационную линию после предстоящих переговоров. Окруженные украинские войска могут стать сильным козырем для Путина, в то время как успешная атака «Азова» может позволить президенту Украины Петру Порошенко показать, что его страна еще способна противостоять, особенно с американской военной помощью.

Эту гипотетическую помощь уже используют в качестве рычага влияния Меркель и Олланд после того, как канцлер Германии побывала в Вашингтоне в понедельник. После встречи с ней президент США Барак Обама заявил, что примет решение о целесообразности вооружения украинской армии после переговоров в Минске. Это стало главным элементом дипломатических усилий Ангелы Меркель и Франсуа Олланда, которого не хватало во время переговоров в Москве на прошлой неделе. Хотя США не хотят принимать непосредственное участие в переговорах – мудрая тактика, учитывая взаимную неприязнь Путина и Обама – они помогают своим союзникам, дав им в руки кнут, который они могут использовать вместе с любыми пряниками (например, территориальные уступки), чтобы убедить Путина.

Переговоры превращаются в хитроумную политическую игру. Каждая сторона подготовилась к ним так, хорошо, как только могла. Теперь будут проверяться навыки переговорщиков, а также неизменность отправной цены, если использовать термин, характерный для деловых переговоров.

Порошенко находится в самой слабой позиции, но для него очень важно не дать смягчить условия сентябрьского соглашения: его решительно настроенный, патриотичный электорат не потерпят поражения, и это может стоить ему карьеры.

Путин, со своей стороны, вероятно, будет склонен к заключению сделки, если пророссийские повстанцы смогут получить некоторую выгоду по сравнению с сентябрьским соглашением. В этом случае российские националисты не будут обвинять его в том, что он предал повстанцев, и он избавиться от войны, которая абсолютно не нужна России, поскольку она переживает самый тяжелый экономический кризис за все время его правления. Вот почему он согласился принять участие в переговорах, а не настаивал на том, чтобы его представители из восточной Украины сделали это за него

Что касается Меркель, она приложила так много усилий в этот раз, пытаясь положить конец боевым действиям в Украине, что она будет использовать все свои умения и навыки, чтобы заставить стороны найти какое-то компромиссное решение.

Если этого не случится, то, вероятно, будет создана широкая демилитаризованная зона вокруг нынешней демаркационной линии, на востоке Украины появятся международные миротворческие силы, в которых Россия будет принимать очень ограниченное участие, а также будет достигнуто соглашение о том, чтобы создать условия для прочного мира во время очередного раунда переговоров.

И если переговоры будут успешными, о сражениях последних нескольких дней скоро забудут. Недавние путешествия Меркель, вероятно, войдут в книги по истории.