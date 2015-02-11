Италия предложила реализовать на Донбассе опыт Южного Тироля

Об этом он заявил в интервью La Stampa, сообщает Lenta.ru.

«Есть возможность найти решение, при котором будет учитываться суверенитет Украины, сохранение ее границ и уважение прав меньшинства, если у Москвы хватит политической воли принять такое предложение. Сейчас все зависит от решения России», — сказал глава итальянского МИД.

Кроме того, Джентилони высказался против поставок оружия Киеву и выразил надежду на дипломатическое решение конфликта. Итальянский дипломат выразил уверенность в том, что на Россию эффективнее всего давить экономическими методами, хотя это не в интересах Италии.

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Джентилони также выступил против вступления Украины в НАТО. «Полагаю, это было бы ошибкой. Италия принимает участие в оборонительных учениях в Прибалтике, но цель Украины — иметь такие отношения с Россией, при которых она не представляет угрозы Киеву, поэтому в членстве в НАТО нет необходимости», — объяснил дипломат.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент России Владимир Путин на встрече в Москве с лидерами Франции и Германии Франсуа Олландом и Ангелой Меркель предложил тирольский план для Украины. Он якобы предусматривал предоставление широкой автономии самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам в рамках административных границ этих областей, отвод украинских войск и федерализацию страны. В Кремле не подтвердили эту информацию.

Тирольский план получил свое название от итальянской провинции Южный Тироль с немецкоговорящим большинством, полученной Италией после Первой мировой войны. Южный Тироль имеет собственный парламент, который избирает президента провинции и министров автономии.