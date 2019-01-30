Луценко: реформа прокуратуры получила высочайшую оценку в Совете Европы

Луценко считает себя самым успешным, по результатам, Генеральным прокурором Украины.

По словам Генпрокурора Юрия Луценко, его усилия по реформированию ГПУ высоко оценили в Совете Европы, назвав изменения в подчиненном ему ведомстве «первой настолько быстрой реформой прокуратуры».

Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону.

«Позволю себе побыть наглым: я самый успешный, по результатам, Генеральный прокурор Украины. Как минимум, с 2000-х. С большим уважением отношусь к предыдущим, но с начала 2000-х результаты работы ГПУ сейчас самые лучшие. Мы самые открытые, мы пытаемся чиститься, и все это как-то происходит без юридического образования. Мое образование получено за четыре года на должности министра внутренних дел и два года в тюрьме. У меня есть житейский опыт и умение менеджировать, чтобы разломать старую систему и создать новую европейскую конструкцию», – заявил он.

Луценко также сообщил, что в его ведомстве существует отдельная статистика по количеству прокуроров, которые заявили о предложении взятки, отказались и задержали взяткодателя, причем, в ней фигурируют суммы порядка 3 миллионов долларов.

«Первого пацана – извините, прокурора – помню, как сейчас. Он выехал из оккупированного Луганска. Отказался от $150 тыс. Заявил. Поймали взяткодателя. Я пригласил прокурора к себе, пожал руку, сказал все необходимые слова. Отметил, как он красиво по-украински говорит: "Откуда у тебя такой хороший украинский?". Он ответил: "У нас учительница была подругой Лины Костенко. Я ее очень любил, и поэтому уехал в свою страну". Я считаю, это наша надежда. Но даже, как говорят, одиозный Кулик отказался от $300 тыс. А такой уж плохой Холодницкий – от миллиона. Послушайте, что-то происходит в прокуратуре, и это процесс не одного дня. Давайте честно скажем: нет у нас волшебной палочки или красной кнопки, нам нужно время», – отметил глава ГПУ.

Полную версию интервью генпрокурора Юрия Луценко можно посмотреть на ютуб-канале Дмитрия Гордона.