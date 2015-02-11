Британия продолжит поставлять Украине нелетальное оружие

Об этом заявил британский министр по делам Европы Дэвид Лидингтон, передает "Радио Свобода".

"Мы будем продолжать поставлять в Украину нелетальное оружие, включая бронежилеты", - уточнил Лидингтон.

В то же время, по его словам, не было принято ни одного положительного решения относительно поставок в Украину оружия смертельного действия.

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"Разумеется, если ситуация потребует этого, мы можем пересмотреть решение, но мы пока не на этой стадии. Однако мы не хотим стоять в стороне и позволить, чтобы украинские войска были полностью разбиты. Мы должны наблюдать за ситуацией", - подчеркнул британский министр.