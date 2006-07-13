”Наша Украина” усматривает связь между Януковичем и Путиным

“Наша Украина” заявляет, что антикризисная коалиция в Верховной Раде действует по четко спланированным сценариям, которые вырабатываются за пределами Украины.

Об этом говорится в заявлении фракции “Наша Украина” относительно попыток обострения внутриполитической ситуации в Украине, которую озвучил сегодня в интервью журналистам народный депутат, министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК.

“Создается впечатление, что авторам этих сценариев, кроме дестабилизации ситуации в Украине, нужна «дешевая демонстрация» перед заседанием Большой восьмерки”, говорится в заявлении. (Как известно, саммит глав государств «G8» состоится в Санкт-Петербурге с 15 по 17 июля).

“Наша Украина” расценивает подобные шаги как попытку извне вмешаться во внутриполитические процессы в Украине.

Фракция «Наша Украина» заявляет, что с целью сохранения в Украине законности и демократии и недопущения реализации сценариев, которые насаждаются извне, она оставляет за собой право адекватных действий в Верховной Раде Украины.

“Нашеукраинцы” также заявляют, что “несмотря на попытку демократических политических сил в Верховной Раде Украины наладить взаимодействие и обеспечить общественное спокойствие в государстве, так называемое «антикризисное», а на самом деле – антидемократическое большинство, пытается проводить парламентские процедуры с грубым нарушением Конституции и Регламента Верховной Рады Украины с применением «мордобоя».

“Назначение на должности председателя ВР и первого заместителя председателя ВРУ, а также попытка разделить парламентские комитеты состоялось при отсутствии должным образом сформированной коалиции, а следовательно, априори являются незаконными и внерегламентными”, отмечается в заявлении.

“Наша Украина” еще раз обращает внимание, что предыдущая коалиция может прекратить свою деятельность только 17 июля с.г. “Все, что происходит в сессионном зале, является грубым надругательством над законом и украинскими избирателями со стороны в том числе и тех, кто еще вчера называл себя демократами и шел на выборы с помаранчевыми лозунгами”, говорится в заявлении.

Фракция «Наша Украина» осуждает и не признает какие-либо внерегламентные действия в Верховной Раде Украины.