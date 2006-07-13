Политологи подсчитывают межфракционных мигрантов

Ряд экспертов не исключают, что из “Нашей Украины» и БЮТ к антикризисной коалиции в парламенте могут присоединиться представители бизнеса.

Об этом свидетельствуют результаты переданного УНИАН эксперт-опроса, проведенного Центром исследований политических ценностей.

В частности, по мнению директора Киевского института проблем управления им. Горшенина Костя БОНДАРЕНКО, переход может быть достаточно массовым, учитывая то, что в БЮТ и в «Нашей Украине» есть большое количество бизнесменов и представителей номенклатуры, “которые себя не представляют вне власти, а соответственно, будут пытаться получить как какие-то властные, так и бизнесовые преференции от своего перехода”. Эксперт считает, что все будет зависеть от того, какое решение примет «Наша Украина» и какую позицию займет БЮТ – конструктивной или радикальной оппозиции.

В то же время председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ считает, что „массового индивидуального перехода из «Нашей Украины» и БЮТ в антикризисную коалицию произойти не может”. По его словам, и БЮТ, и «Наша Украина» – это политические структуры, которые построены под своих лидеров – Юлию ТИМОШЕНКО и Виктора ЮЩЕНКО. “Основная масса депутатов в этих фракциях будет и в дальнейшем придерживаться линий поведения своих политических «локомотивов», считает О.ДОНИЙ.

По его словам, “переход в антикризисную коалицию отдельных депутатов имеет не политический подтекст. Переход ЗУБИКА, ВОЛКОВА и ЗАПЛАТИНСКОГО обнажил коррупционную сущность украинских политических партии”. Как сказал О.ДОНИЙ, “немногим известно было раньше о какой-то яркой политической деятельности ЗУБИКА или известного баскетболиста Александра ВОЛКОВА. Однако, во Львове бытует информация, что якобы ЗУБИК заплатил 12 миллионов долларов за место в списке БЮТ. Александр ВОЛКОВ был прекрасным баскетболистом, но или его взяли в список «Нашей Украины» по квоте Анатолия КИНАХА за спортивные достижения, или за то, как поговаривают, что он имеет тесные отношения со скандально известным бизнесменом ФИРТАШЕМ”. Следовательно, отметил О.ДОНИЙ, “для того, чтобы ответить, сколько еще депутатов может перейти из «Нашей Украины» и БЮТ в антикризисную коалицию, нужно сначала ответить: а сколько мест в списках этих партий было продано”.

В свою очередь руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО допускает, что перейти в антикризисную коалицию могут лишь небольшие группы тех, кто заинтересован в функционировании своего бизнеса или в получении политических постов. “То есть, из «Нашей Украины» до десяти человек и еще двое-трое, по экономическим причинам, выйдут из БЮТ, но массового перехода не будет”, считает он. В.НЕБОЖЕНКО связывает это с тем, что фактически невозможно объединить БЮТ, Партию регионов, коммунистов и «Нашу Украину». “Если в едином порыве соединятся «Наша Украина», Партия регионов и коммунисты, то будут не только идеологические противоречия, но и политологический нонсенс, связанный с тем, что это полностью уничтожит функцию выборов”, отметил эксперт.

“То есть, массовый переход в сторону нового большинства будет только после того, когда будет массовый выход коммунистов, или когда, допустим, до нового года Коммунистическая партия под благовидным предлогом выйдет из большинства, а туда, так же под благовидным предлогом, войдет «Наша Украина». Вот приблизительно такой сценарий будет развиваться”, прогнозирует В.НЕБОЖЕНКО.

В то же время директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий КУЛИК считает, что это зависит в известной мере от характера процессов. “Если переговоры пойдут в направлении поиска компромиссов, к коалиции присоединится «Наша Украина» или ее часть, а коалиция из антикризисной перерастет в «широкую», которая найдет поддержку у Президента, то при таких условиях есть перспектива перетекания кадров от БЮТ в новую коалицию. Пока еще я не вижу оснований для масштабного перехода депутатов этой фракции в новую коалицию”, - отметил В.КУЛИК.

Пока еще, по его мнению, будет этап ожидания, потому что, как правило, эти переходы связаны с тем, что люди, которые переходят, – представители крупного или среднего бизнеса, бизнес которых, в первую очередь, зависит не только от президентской власти, но и от власти в целом. “Они не могут себе позволить быть в оппозиции, потому что это будет влиять на их бизнес”, отметил В.КУЛИК.

Справка УНИАН. Антикризисную коалицию, созданную Партией регионов, СПУ и КПУ, поддержал один депутат от БЮТ Владимир ЗУБИК и двое от «Нашей Украины» - Александр ВОЛКОВ и Владимир ЗАПЛАТИНСКИЙ.