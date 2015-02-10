Рада дала согласие на отставку Яремы

Верховная Рада Украины приняла постановление “О предоставлении согласия на освобождение президентом Украины Виталия Яремы от должности генерального прокурора Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 291 из 373 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе фракция партии «Оппозиционный блок». Как сообщал УНИАН, Верховная Рада поддержала предложение президента о назначении Яремы генеральным прокурором Украины 19 июня 2014 года.

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