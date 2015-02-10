Рада дала согласие на отставку Яремы
13:30, 10 февраля 2015Политика
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Верховная Рада Украины приняла постановление “О предоставлении согласия на освобождение президентом Украины Виталия Яремы от должности генерального прокурора Украины”.
За данное решение проголосовал 291 из 373 народных депутатов / КНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 291 из 373 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Не голосовала в полном составе фракция партии «Оппозиционный блок».
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада поддержала предложение президента о назначении Яремы генеральным прокурором Украины 19 июня 2014 года.
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