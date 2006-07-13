Депутат Калашников извинился перед журналистами

Народный депутат от фракции Партии регионов Олег КАЛАШНИКОВ сегодня извинился за инцидент перед журналистами телеканала СТБ и пообещал предпринять усилия по обеспечению свободы слова и защиты прав журналистов.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким заявлением О.КАЛАШНИКОВ выступил сегодня перед журналистами.

«Я извиняюсь перед журналистами СТБ и как депутат обещаю сделать все возможное, чтобы права журналистов были защищены», - сказал О.КАЛАШНИКОВ.

В свою очередь один из лидеров Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ еще раз извинился перед журналистами, заявив, что считает инцидент исчерпанным.

«Фракция Партии регионов открыта для общения с прессой и сделает все, чтобы журналисты чувствовали себя защищенными и социально, и в профессиональном плане», - пообещал он.