Рада намерена улучшить обеспечение военнослужащих - депутат

Об этом заявил председатель Комитета, член фракции «Народный фронт» Сергей Пашинский, отвечая на вопрос журналистов после завершения Согласительного совета.

«Проделана серьезная работа. На этой неделе много законопроектов относительно денежного обеспечения по гарантиям тем, кто в плену являются заложниками и т.д.», - заявил Пашинский.

Отвечая на уточняющий вопрос относительно конкретных цифр, представитель «Народного фронта» сказал: «У нас сейчас идет война. Вопрос денежного обеспечения будет определяться финансовыми возможностями Кабмина, они сейчас очень скромные. Но я уверен, что эта проблема за один день не решается, поэтому будем решать по мере возможностей».

Сергей Пашинский также прокомментировал законопроект №1771, который снимет запрет на участие в АТО народных депутатов.

По его словам, сейчас есть много различных инсинуаций, однако ряд народных депутатов выражает готовность встать на защиту Родины.

«Мы предоставляем им такую возможность, подав соответствующий законопроект», - резюмировал Пашинский.