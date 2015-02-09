Украина вскоре снизит газовую зависимость от России - депутат

"Мы уже сейчас не выбираем объемы российского газа из так называемого "зимнего пакета" и платим меньше, чем ожидалось. На руку украинцам и то, что цена на российский газ сильно зависит от цены на нефть, которая за последние полгода упала вдвое", - такое мнение озвучил народный депутат Украины, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Онищенко.

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Российский газовый монополист вынужден снижать цену на голубое топливо для Киева. Сейчас определенного графика отбора или минимального объема, который Украина обязана купить в рамках «зимнего пакета», не существует. Условия поставки газа российской компании "Газпром" хуже условий, которые предлагают Украине европейские поставщики. В связи с этим доля "Газпрома" на украинском рынке сокращается. В прошлом году Украина купила у "Газпрома" всего 14,5 млрд кубометров газа (в сравнении с 28,5 млрд кубов в 2013 году).

Реверс газа из других стран Европы, европейские и американские инвесторы, которые приглашены к процессу модернизации газотранспортной системы, увеличение собственной газодобычи украинскими компаниями - всё это звенья одной цепи, ключевые моменты, которые должны привести к логичному результату - освободить Украину от газовой зависимости от Москвы.

Постоянные спекуляции Кремля на тему украинских долгов за газ, манипуляция цифрами - еще один важный момент, почему газовые отношения с Россией необходимо прекращать. "Все мы уже устали комментировать российские фантазии и домыслы на эту тему. Мы должны были сначала 10 млрд, потом 16 млрд, а теперь вот, оказывается, наш долг - 2,5 млрд. Долги, которые были согласованы на украино-российских переговорах по газу, были погашены. Газ нам сегодня со стороны России поставляется исключительно на основе предоплаты и в этой ситуации разговоры о каких-то мифических долгах – это очередная инсинуация. К лету будет решение Стокгольмского арбитражного суда по договору, который был оспорен украинской стороной. Решение, скорее всего, будет однозначным - цена, которую "Газпром" устанавливал для Украины все последние годы, будет признана нерыночной. А это будет означать, что Россия должна Украине, а не наоборот. Времена, когда Украина сидела на российской газовой игле, ушли безвозвратно!" - убеждён народный депутат Александр Онищенко.