Порошенко и Могерини надеются на достижение прогресса после встречи в Минске
22:08, 08 февраля 2015Политика
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Президент Петр Порошенко и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини надеются на прекращение огня на Донбассе в ближайшее время и достижение прогресса в исполнении Минских договоренностей после встречи 11 февраля в Минске.
Порошенко и Могерини надеются на достижение прогресса после встречи в Минске / Фото УНИАН
Об этом шла речь в телефонном разговоре Порошенко и Могерини 8 февраля, сообщает пресс-служба президента.
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”Стороны обсудили международные усилия для мирного урегулирования ситуации в Донбассе и скоординировали позиции накануне Совета ЕС по иностранным делам, которая состоится в понедельник 9 февраля в Брюсселе”, - отмечается в сообщении.
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