Порошенко и Могерини надеются на достижение прогресса после встречи в Минске

Об этом шла речь в телефонном разговоре Порошенко и Могерини 8 февраля, сообщает пресс-служба президента.

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”Стороны обсудили международные усилия для мирного урегулирования ситуации в Донбассе и скоординировали позиции накануне Совета ЕС по иностранным делам, которая состоится в понедельник 9 февраля в Брюсселе”, - отмечается в сообщении.