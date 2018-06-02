Неделя в цифрах

2 попытки понадобилось народным депутатам, чтобы проголосовать в первом чтении за внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения деятельности Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

6-7 компаний и 19 человек могут пополнить санкционный список ЕС против Российской Федерации. Ранее на заседании министров иностранных дел ЕС решил продлить на 6 месяцев санкции в отношении России, которые были введены в марте прошлого года в связи с аннексией Крыма, а также расширить «черный список» лиц. На сегодняшний день индивидуальный санкционный список состоит из 119 человек.

8 обвинительных актов по фактам убийств «майдановцев» и насильственных действий в отношении их были направлены в суд, еще 250 дел расследуются, сообщил генеральный прокурор Украины Виталий Ярема.

10% россиян считают, что в ответ на санкции Запада за политику в отношении Украины Россия должна пытаться искать компромисс, пересмотреть свое отношение к вопросу присоединения Крыма и поддержки конфликта на Донбассе, свидетельствуют данные опроса, проведенного российским Левада-Центром. В то же время, по данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 65% россиян уверены, что Россия заинтересована в «замораживании» вооруженного конфликта на востоке Украины, даже ценой уступок и финансовых потерь. При этом 67% опрошенных считают нецелесообразным вводить российские войска для прекращения боевых действий в Украине.

13-ю колонну с российской «гуманитарной помощью» Россия отправила в Украину. По информации пресс-центра АТО, в воскресенье через неконтролируемый участок украинско-российской границы из Ростовской области в Украину въехали 175 грузовиков. Осмотр грузов не проводился ни украинскими пограничными группами, ни представителями Красного Креста.

15 американских сенаторов подписали письмо к президенту США Бараку Обаме и руководству НАТО с требованием увеличить военную помощь Украине, чтобы защитить ее границы от агрессии России, сообщил один из подписантов-республиканцев.

25 украинских военнослужащих, которые были тяжело ранены в зоне АТО, находятся на лечении за рубежом, сообщают в Генштабе. В то же время, на лечении и контроле в заведениях здравоохранения Министерства обороны Украины находится 458 военнослужащих ВСУ и других воинских формирований, которые были ранены в ходе проведения АТО. В целом, по данным Минздрава, лечение и реабилитацию в госпиталях для ветеранов войны прошли почти 1 200 тысяч участников АТО.

25,8 гривен за доллар – такой курс национальной валюты установился на закрытии межбанка в конце недели, после того, как Национальный банк опустил официальный курс ниже 23 гривен за доллар.

44 доллара экономии на каждой тысяче кубометров российского газа получила Европа, без учета стран Балтии и СНГ, в 2014 году. В среднем цена на голубое топливо снизилась на 11,4% - до 341 доллара за тысячу кубометров против 385 долларов годом ранее. При этом в 2012 году средняя цена реализации «Газпромом» российского газа в регионе составила 403 доллара за тысячу кубометров.

46 мест в мировом рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка (Doing Business) может преодолеть Украина к 2017 году, считает министр экономического развития Украины Айварас Абромавичус. Это позволит Украине подняться с нынешнего 96-го места на 50-е.

50-70 км демилитаризованной зоны в обе стороны от существующей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях предусматривает проект новых договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины, сообщил президент Франции Франсуа Олланд.

72% киевлян, подавших заявки на собеседование и дальнейшее трудоустройство в новую патрульную полицию Киева, формирование которой пройдет в рамках общей реформы Министерства внутренних дел, имеют высшее образование, сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Згуладзе.

96 человекподали документы в Конкурсную комиссию по избранию кандидатов на должность директора Национального антикоррупционного бюро. По словам председателя комиссии, прием документов продолжится до 11 февраля.

112 мирных жителей, среди которых 6 детей в возрасте от 2 до 16 лет, погибли в январе в Донецкой области на подконтрольной Украине территории из-за обстрелов боевиков и терактов, сообщают в ГУ МВД в Донецкой области. 219 человек получили ранения.

250-300 долларов за тысячу кубометров газа в летний период – с апреля по октябрь - может составить цена импортируемого из Европы в Украину топлива, считает премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

1 432 украинских военнослужащихпогибли на востоке Украины, начиная с апреля прошлого года, сообщил президент Украины Петр Порошенко. Среди мирного населения потерь в разы больше - 5 358 человек погибли, 12 235 получили ранения, сообщают в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека. Тем временем, немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, со ссылкой на неназванные источники в структурах безопасности Германии, отмечает, что число жертв конфликта на востоке Украины может достигать 50 000 человек.

7 500 тысяч спасателей в Украине находятся на круглосуточном дежурстве, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). В случае ухудшения ситуации в стране, руководство ГСЧС обещает увеличить их количество вдвое за счет перевода на двухдневный режим работы.

9 004 человека стали жертвами лихорадки Эбола. По данным Всемирной организации здравоохранения еще 22 525 человек заразились вирусом.

13 461 военнослужащих, представителей Нацгвардии и МВД, а также других силовых ведомств получили статус участника боевых действий, сообщают в Госслужбе ветеранов и участников АТО. Также этот статус присвоен 62 гражданским лицам.

609 000 гривен для сложного протезирования, которое не проводится в Украина, а возможно только за рубежом, планирует выделять правительство из государственного бюджета для ветеранов АТО, которые нуждаются в таком протезировании. Соответствующее решение Кабмин может рассмотреть на ближайшем заседании.

16 000 000 долларов гуманитарной помощи могут оказать США жителям территорий Донецкой и Луганской областей, пострадавших от боевых действий. Еще 9 000 000 евро грантовой помощи намерено выделить правительство Германии для развития социальной инфраструктуры востока Украины.

117 000 000 долларов прямой помощи на «противодействие российской агрессии» планируют выделить Украине США, согласно проекту их бюджета на 2016 год.

1 800 000 000 долларов и 6 000 000 000 гривен, хранящихся на счетах лиц из окружения экс-президента Виктора Януковича, которые проходят по уголовным производствам, арестовано в Украине на сегодняшний день, сообщают в Генеральной прокуратуре. Кроме того, по данным ГПУ, на банковских счетах в странах Евросоюза и Швейцарской Федерации арестовано около 200 000 000 долларов.

52 966 000 000 гривен убытков получила банковская система Украины по итогам 2014 года, сообщает Национальный банк Украины.

60 077 700 000 гривен (без учета выпуска ОВГЗ на сумму 17 993 000 000 гривен) составил дефицит государственного бюджета Украины в 2014 году. В Министерстве финансов отмечают, что это на 4 629 000 000 гривен или на 7,15% меньше дефицита в 2013 году.

Маргарита Андреева