Порошенко снова подчеркнул, что он является «президентом мира», а не войны

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что только Минские договоренности могут стать путем стабилизации ситуации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Я уверен, что только Минский меморандум и Минский протокол могут стать путем стабилизации ситуации в Украине", - заявил он.

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