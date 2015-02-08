Порошенко снова подчеркнул, что он является «президентом мира», а не войны
00:45, 08 февраля 2015Политика
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Президент призвал к немедленному прекращению огня на востоке Украины.
Порошенко выступает за прекращение огня на Донбассе / Фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко убежден, что только Минские договоренности могут стать путем стабилизации ситуации в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
"Я уверен, что только Минский меморандум и Минский протокол могут стать путем стабилизации ситуации в Украине", - заявил он.
Читайте такжеПорошенко: Украина готова в любое время полностью прекратить огонь на Донбассе Порошенко в очередной раз отметил, что он является «президентом мира», и призвал к немедленному прекращению огня на востоке Украины.
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