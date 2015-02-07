В Мюнхене начались трехсторонние переговоры Порошенко, Меркель и Байдена (фото)

В Мюнхене начались трехсторонние переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и вице-президента США Джо Байдена.

Об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в Твиттере.

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"В Мюнхене начались трехсторонние переговоры Порошенко, Меркель и Байдена", - написал он.

Также Цеголко сообщил, что Порошенко провел встречу с генсеком НАТО Енсом Столтенбергом.

Как известно, президент Украины находится в Мюнхене, где примет участие в конференции по вопросам безопасности и проведет ряд двух - и трехсторонних встреч.