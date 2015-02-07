В Мюнхене начались трехсторонние переговоры Порошенко, Меркель и Байдена (фото)
Также Порошенко провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
В Мюнхене начались трехсторонние переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и вице-президента США Джо Байдена.
Об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в Твиттере.
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"В Мюнхене начались трехсторонние переговоры Порошенко, Меркель и Байдена", - написал он.
Также Цеголко сообщил, что Порошенко провел встречу с генсеком НАТО Енсом Столтенбергом.
Как известно, президент Украины находится в Мюнхене, где примет участие в конференции по вопросам безопасности и проведет ряд двух - и трехсторонних встреч.
У Мюнхені почалися тристоронні переговори Порошенка, Меркель і Байдена pic.twitter.com/BKpVxIED8a
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) February 7, 2015