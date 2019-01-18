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В 2018 году СБУ направила в СНБО более 1,5 тысячи предложений о применении санкций

10:48, 18 января 2019
Политика
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К СНБО направлены более 1,5 тысячи предложений о санкциях / фото УНИАН

В 2018 году Служба безопасности Украины направила в Совет национальной безопасности и обороны более 1,5 тысячи предложений о применении санкций.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Facebook.

"В 2018 году СБУ направила в СНБО 1541 предложение о применении санкций из-за антиукраинской деятельности, финансирования терроризма и содействия деятельности оккупантов в отношении 720 юридических и 821 физического лица", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что 548 из них - это российские субъекты хозяйствования, а 284 - граждане РФ.

Как сообщал УНИАН, в ГПУ нашли очередные доказательства финансирования Россией боевиков на Луганщине.

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Теги: #санкции#СБУ#РНБО