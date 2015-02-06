Forbes: западные тяжеловесы вмешиваются в украинский конфликт, пытаясь найти дипломатическое решение

Я вздохнул с облегчением, когда на этой неделе сообщали о том, что Соединенные Штаты, наконец, рассматривают вопрос о вооружении украинской армии, которая продолжает отбивать атаки пророссийских сепаратистов на востоке страны, пишет Дуг Шон в своей статье, которая называется «Западные тяжеловесы вмешиваются в украинский конфликт, пытаясь найти дипломатическое решение», опубликованной на сайте Forbes.com.

Были предположения о том, что мы могли бы поставить оружие в восточную Украину в течение следующих недель. И новоизбранный министр обороны Эш Картер дал понять, что он поддерживает эту идею. На слушаниях в Комитете Сената США по вооруженным силам Картер сказал, что он «склоняется» к тому, чтобы предоставить украинцам оружие. «Мы должны помочь Украине защитить себя», – сказал он.

Но уже через несколько часов Белый дом отказался принять видение Картера, заставив его придерживаться линии Администрации в этом вопросе. Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил журналистам: «Подобные решения будет принимать главнокомандующий».

Таким образом, мы снова вернулись на путь дипломатического урегулирования украинского кризиса.

Госсекретарь Джон Керри прибыл вчера в Киев, немного опередив президента Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелу Меркель.

Керри открыто обвинил Москву в продолжающемся насилии в восточной Украине. На пресс-конференции после встречи с президентом Украины Петром Порошенко он сказал: «Мы говорили о самой большой угрозе, с которой сегодня сталкивается Украина, и это продолжающаяся российская агрессия на востоке страны». Он призвал Москву и сепаратистов соблюдать соглашение о прекращении огня, подписанное в Минске в сентябре прошлого года, но, вне всякого сомнения, его слова никто не услышит.

По данным НАТО, Россия отправила сепаратистам танки, ракеты и другие тяжелые вооружения, а также направила около 1000 своих солдат, чтобы помочь повстанцам в их наступлении.

И сепаратисты сейчас продолжают наступать на еще один город на востоке Украины, Дебальцево – а это не было бы возможным без помощи России, хотя они по-прежнему это отрицают.

Несмотря на эту агрессию, западные лидеры ясно дали понять, что для них дипломатия остается единственным способом решения конфликта. Керри заявил журналистам: «Мы не хотим конфликта с Россией. Никто не хочет». Он также подчеркнул, что все западные державы придерживаются единого мнения: «То, что канцлер Ангела Меркель и президент Олланд приехали в Киев сегодня вечером, говорит о том, что США и наши международные партнеры действуют сообща с Украиной».

Меркель и Олланд помимо Порошенко встретятся еще и с президентом Путиным в Москве. И они оба дали ясно понять, что переговоры о пересмотре мирного соглашения, подписанного в сентябре, которое действовало всего несколько недель, являются их главным приоритетом.

Олланд сказал: «Дипломатические усилия не могут продолжаться вечно. Дипломатический вариант не обязательно будет успешным, но если мы не будем пытаться, мы никогда этого не узнаем. Именно поэтому мы и канцлер Германии решили взять эту инициативу на себя… чтобы попытаться разработать такое соглашение, которое может быть приемлемым для всех сторон».

Я не верю, что такое соглашение возможно, независимо от того, насколько хороши намерения Порошенко, Керри, Олланда и Меркель.

Интересы Путина не совпадают с интересами Запада. И трудно себе представить, чтобы он искренне решил сесть за стол переговоров, если только вторая сторона не заставит его отступить – достичь этого практически невозможно, если Запад не предоставит Украине военную помощь.

На этой неделе Атлантический совет, Институт Брукингса и Чикагский совет по глобальным вопросам опубликовали совместный доклад, приведя веские аргументы в пользу вооружения украинской армии.

Основные моменты этого доклада: 1) дать понять Кремлю, что цена военной агрессии будет слишком высокой, 2) Россия вполне может продолжить наступление в Украине – никто даже не предполагал, что Путин может захватить Крым, но это произошло, и 3) если Москва будет видеть, что США и НАТО недостаточно поддерживают Украину, для нее это будет карт-бланш для наступления на другие страны, прежде всего, страны Балтии.

Нет сомнений в том, что риск полномасштабного военного конфликта с Россией очень велик, и сторонники вооружения украинцев не заинтересованы в этом.

Но Путин реагирует исключительно на силу. И очень может быть, что поставка летального оружия в Украину – это единственное, что может на самом деле способствовать деэскалации этого кризиса, так как без помощи Запада украинцы вряд ли могут стать проблемой для Путина и тем более нарушить его планы.