Регионалы обещают научить помаранчевых уважать Конституцию

Донецкое областное отделение Партии регионов обещает научить уважать Конституцию Украины представителей «помаранчевого политического лагеря».

Данное обещание содержится в заявлении Донецкого областного отделения Партии регионов, текст которого размещен на официальном сайте партии.

В частности, региональное отделение «выражает решительный протест против деструктивных и провокационных действий представителей помаранчевого политического лагеря, которые препятствуют работе высшего законодательного органа Украины, мешают конструктивной деятельности антикризисной коалиции, стремятся дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, своими безответственными выходками дискредитируют идею украинского парламентаризма».

«Мы не допустим, чтобы Украина оставалась заложником антинародной деятельности политических авантюристов, не позволим, чтобы идеалы демократии использовались в качестве удобного «прикрытия» для проведения политических махинаций, реализации новых «майданных сценариев», - заявляют представители Донецкого областного отделения Партии регионов.

При этом они обещают поставить «надежный заслон политическому хулиганству нерадивых политиков, решивших ради достижения собственных корыстных целей пожертвовать интересами государства, спровоцировать дальнейшую эскалацию общественно-политической напряженности».

«Ощущая поддержку своих избирателей, мы найдем достаточно убедительные аргументы, чтобы остановить произвол деструктивных политических сил, научим их уважать Конституцию, конституционные права и свободы граждан Украины», - подчеркивают авторы заявления.

В то же время информация о самих аргументах и способах достижения поставленных целей в заявлении не содержится.