Ложкин и Сорос призвали Запад финансово поддержать Украину, чтобы война не началась в Европе

Такое мнение в своей статье для The Washington Post выразил глава Администрации Президента Борис Ложкин.

Он подчеркнул, что война на Донбассе подорвала мировую послевоенную систему безопасности и бросила вызов ценностям, на которых строится демократическое общество, в том числе Евросоюз. Ложкин напомнил, что Украина добровольно отказалась от ядерного оружия ради мира в обмен на гарантии территориальной целостности от США, Великобритании и России.

«Между тем война на Донбассе унесла жизни не только тысяч украинских граждан, но и пассажиров малайзийского «Боинга». Поэтому украинские солдаты на самом деле защищают не только свою страну, но и европейские ценности и безопасность», - отметил глава АП.

В то же время, по его словам, Украина получает гораздо меньше поддержки от Запада чем государства, которые меньше стремятся к демократии.

«Украина, которая сейчас столкнулась с самым большим кризисом безопасности в Европе со времен Второй мировой войны, получила меньше помощи за последние десять лет, чем Казахстан, Грузия, Польша и даже Россия», - отметил глава Администрации Президента.

Вместе с тем он подчеркнул, помощь Украине критически необходима для того, чтобы избежать распространения зоны конфликта в самом центре Европы.

«Помощь Украине - это инвестиция в безопасную, сильную и процветающую Европу. Военная поддержка поможет Украине стать надежным защитником Западного мира, а финансовая и политическая поддержка является необходимым условием успеха реформ в стране», - заявил Ложкин.

Схожую позицию с главой АП Украины имеют инвестор и филантроп Джордж Сорос и философ Бернар-Анри Леви. В своей статье для The New York Times они подчеркивают: «Украинке срочно нужна финансовая поддержка в размере 15 миллиардов долларов. Также западный мир должен дать политические гарантии о выделении дополнительных средств в зависимости от успеха реформ в Украине».

По словам Сороса, речь сегодня идет не только о будущем Украины, но и всего Европейского Союза.

«Потеря Украины приведет к тому, что укрепится российская практика решать любые вопросы силой в противовес европейской традиции соблюдать закон. И наоборот, если Европа окажет финансовую помощь Украине, Путин будет вынужден отказаться от агрессии. В результате процветающая и стабильная Украина станет стимулом для создания новой России, которая со стратегической угрозы превратится в стратегического партнера», - говорится в статье.

Напомним, что восемь бывших высокопоставленных дипломатов и военных США опубликовали отчет, в которомпризвали правительство Соединенных Штатов и руководство НАТО предоставить Украине оружие и поддержку на сумму 2 миллиарда долларов.