Харьковскому мэру грозит импичмент

Харьковскому мэру Михаилу Добкину грозит досрочное прекращение полномочий, - заявил на пресс-конференции в УНИАН директор департамента по правовым и экономическим вопросам торговой группы “Таргет” Владислав Протас.

По словам В.Протаса, торговая группа “Таргет” инициирует проведение общехарьковского городского референдума о досрочном прекращении полномочий городского председателя. Причиной этого, как объяснил В.Протас, стало “неоднократное нарушение Конституции и ряда законов Украины со стороны местных исполнительных органов”. Он рассказал, что городской Совет Харькова незаконно остановил строительство на около 40 земельных участках. Из-за таких действий местной власти убытки, в частности, ТГ “Таргет”, по его данным, составляют несколько десятков миллионов гривен (Торговая группа “Таргет” – владелец сети супермаркетов, оптовых баз с дневным торговым оборотом около 1млн. долларов).

По словам В.Протаса, харьковская власть начала войну также с мелкими предпринимателями. В городе назревает конфликт между владельцами киосков и властью, на киоски натравливают проверки. “После этого приезжает кран, – сказал В.Протас, – цепляет киоск и тянет с товаром. Тысячи людей остались безработными”.

В.Протас объясняет такое поведение местной власти “расправой над политическими оппонентами”. ТГ “Таргет”, как отметил он, “осенью в 2004 году открыто поддержала Виктора Ющенко, и после прихода к власти в Харькове представителей Партии регионов началось перераспределение земель, которые были абсолютно законно выделены предпринимателям прежними властями”.

В Харьковском городском совете комментировать заявления представителя местного бизнеса отказались.