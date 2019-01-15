Политзаключенный Бекиров рассказал о насильственном изъятии слюны российскими силовиками

Защитник опасается, что такие действия правоохранителей могут привести к фальсификации вещественных доказательств по делу.

Крымскотатарский активист Эдем Бекиров, которого в оккупированном Крыму обвиняют в незаконном хранении взрывчатых веществ и боеприпасов, заявил, что силовики незаконно и насильственно изъяли у него слюну для биологической экспертизы.

Об этом рассказал его адвокат Алексей Ладин, передает "Крым.Реалии".

Защитник опасается, что такие действия правоохранителей могут привести к фальсификации вещественных доказательств по делу.

По его словам, биологический материал у Бекирова изымали дважды. Первый раз - после задержания 12 декабря 2018 года в помещении управления ФСБ в Крыму. Второй - в СИЗО Симферополя 29 декабря 2018 года "без присутствия защитника, фактически насильно".

Адвокат крымскотатарского активиста указал на это в протоколе об ознакомлении с постановлением следователя о назначении биологической экспертизы.

"12 декабря в здании ФСБ по Крыму и Севастополю неизвестные лица в гражданской одежде приняли у Бекирова образцы слюны. Поскольку они изъяты непроцессуальным способом и следователь вообще отрицает факт их изъятия, есть основания полагать, что они могут оказаться на той взрывчатке и патронах, которые якобы передавал Бекиров", - отмечает Ладен.

Адвокат добавил, что Бекиров написал заявление о проведении процессуальной проверки, возбуждения уголовного дела и привлечения к ответственности неизвестных ему лиц, которые в здании ФСБ "совершили преступление против него, превысив свои должностные обязанности".

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Как сообщал УНИАН, 12 декабря российские силовики задержали на админгранице с оккупированным Крымом крымскотатарского общественного активиста Бекирова. Мужчину вывезли в здание ФСБ в Симферополе.

Бекирова обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. Эдем Бекиров болеет сахарным диабетом, у него ампутирована нога. Дочь Элеонора Бекирова сообщила, что недавно ее отцу сделали сложную операцию на сердце, поэтому она обеспокоена его здоровьем. Позже она сообщила, что ее отец находится в тяжелом состоянии, ему не оказывают медицинской помощи. 13 декабря так называемый «суд» в Симферополе назначил Бекирову меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО до 11 февраля 2019 года.