Рада не будет затягивать со вторым чтением законопроекта о признании организаций террористическими - спикер

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире 5-го канала, отвечая на вопрос о признании ”ДНР” и ”ЛНР” террористическими организациями.

Спикер отметил, что сейчас необходимо получить закон, который бы ”в судебном порядке позволял определить юридически те или иные организации террористическими”.

”Над этим сейчас идет работа, чтобы качественный был механизм”, - сказал он.

Гройсман напомнил, что сейчас ко второму чтению дорабатывается принятый ранее в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о признании организаций террористическими.

Отвечая на вопрос, когда этот законопроект может быть принят, спикер отметил, что сейчас, в течение 14 дней, происходит наработки изменений и дополнений к нему в комитетах. ”То есть, он не будет затягиваться, он будет максимально быстро”, - добавил Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, 27 января Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о признании организаций террористическими» (№1840).

Законопроект предусматривает, что Верховная Рада Украины признает организации террористическими по представлению СНБО, но причастность отдельных граждан к террористическим организациям должен определять суд.

Согласно законопроекту, если террористическая деятельность организации привела к возникновению кризисных ситуаций, угрожающих национальной безопасности Украины, такая организация может быть признана террористической решением Совета национальной безопасности и обороны Украины.