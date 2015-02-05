Керри: Олланд и Меркель получили предложения Путина по урегулированию конфликта на Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд получили предложения от президента РФ Владимира Путина и подготовили свои идеи для достижения мира в Украине.

Об этом сказал госсекретарь США Джон Керри на совместном брифинге с премьер-министром Арсением Яценюком, передает Украинская правда.

"В том, что они получили от президента Путина, есть несколько идей, но полностью не проанализировали предложение, которое получили от Москвы. Мы ознакомились с текстом только сегодня, а после обеда было объявлено, что они предоставят встречное предложение. Мы пока еще этот вопрос полностью с ними не обсудили", - сказал Керри.

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Керри также отметил, что планирует в Мюнхене продолжить обсуждение вопроса мирного урегулирования в Украине, а в понедельник, по его словам, встретится с Меркель.