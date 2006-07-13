Депутатам предлагают от 5 до 10 млн. долларов

Народным депутатам от Блока Юлии Тимошенко предлагают от 5 до 10 млн. долларов за голосование в парламенте вместе с антикризисной коалицией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сообщила журналистам. Она выразила сожаление, что в нынешней Верховной Раде «коррупция достигла» таких размеров, когда взятки, которые предлагают, измеряются «десятками миллионов долларов».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что парламент превратился «в коррупционный центр страны». По ее словам, это еще один аргумент в интересах необходимости роспуска этой Верховной Рады.