ОБСЕ увеличит число наблюдателей в Украине до 500

Об этом сообщил заместитель руководителя миссии Александр Гуг, сообщает Радио Свобода.

Сегодня в Киеве он заявил, что присутствие миссии в Донецкой и Луганской областях увеличилось до 350 наблюдателей.

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По словам Гуга, на сегодня в миссии работают 413 международных наблюдателей.

В октябре прошлого года президент Украины Петр Порошенко обратился к представителям ОБСЕ с просьбой увеличить количество наблюдателей до 1500.

Ранее УНИАН сообщал, что несколько стран-членов ОБСЕ отозвали своих наблюдателей с Донбасса.