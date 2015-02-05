ОБСЕ увеличит число наблюдателей в Украине до 500
16:57, 05 февраля 2015Политика
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ планирует довести количество наблюдателей в Украине до 500 до конца февраля.
REUTERS
Об этом сообщил заместитель руководителя миссии Александр Гуг, сообщает Радио Свобода.
Сегодня в Киеве он заявил, что присутствие миссии в Донецкой и Луганской областях увеличилось до 350 наблюдателей.
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По словам Гуга, на сегодня в миссии работают 413 международных наблюдателей.
В октябре прошлого года президент Украины Петр Порошенко обратился к представителям ОБСЕ с просьбой увеличить количество наблюдателей до 1500.
Ранее УНИАН сообщал, что несколько стран-членов ОБСЕ отозвали своих наблюдателей с Донбасса.
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