Тимошенко настаивает на досрочных выборах

Лидер фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о переходе БЮТ в оппозицию и призывает «Нашу Украину» прекратить переговоры с Партией регионов о создании коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в интервью журналистам.

«Сегодня политсовет БЮТ принял решение об уходе в оппозицию к незаконной и нелегитимно сформированной коалиции, которую не поддерживает народ. И мы хотим, чтобы «Наша Украина» вышла из переговоров и готовилась к новым выборам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ подчеркнула, что досрочные парламентские выборы являются единственным выходом в условиях формирования коалиции «коммунистов и кланов». «Абсолютно неверным является высказывание, что такая коалиция способствует объединению Запада и Востока. Ни Центр, ни Запад, ни Восток не поддерживают такую коалицию», - считает она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, «политический кризис достиг апогея», и Президент должен издать указ о назначении досрочных парламентских выборов.