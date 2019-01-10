Вопрос Гройсману. Закончился ли "космос" для железнодорожника Кравцова?

«Сейчас контракты завершаются, и после этого мы будем предлагать абсолютно нормальные и умеренные зарплаты. Космос для них закончился».

Эта фраза принадлежит премьер-министру Владимиру Гройсману, ее он обронил во время выступления в Верховной Раде, комментируя в очередной раз заоблачные зарплаты руководителей крупнейших государственных предприятий.

«Я ни одного контракта с "космическими" зарплатами не подпишу», – пообещал тогда Владимир Борисович.

И вот, в четверг, 10 января, Кабмин делает историческое назначение – переводит Евгения Кравцова из ранга исполняющего обязанности председателя правления «Укрзализныци», в ранг полноценного главы стратегической для экономики Украины компании.

Итак, Кравцова назначили, а публично назвать его новую зарплату забыли.

До этого у Кравцова был контракт, согласно которому полагался ежемесячный оклад в 500 200 гривен

До этого у Кравцова был контракт, согласно которому полагался ежемесячный оклад в 500 200 гривен, а также – разные виды премий. В частности, ежеквартальная (она не может превышать трех месячных должностных окладов) и годовая, которая не может превышать… 24 оклада.

Таким образом, даже если не учитывать материальную помощь (а представьте, и такая полагается бедному менеджеру, а не только три воротничка и галстук за госсчет), а еще – надбавки за стаж и ученые звания, Кравцов в вполне мог спокойно заработать примерно 26600000 гривен в год. Но так ли это? – официально никто не говорил.

И вот что интересно: зарплата главы «Укрзализныци», несмотря на постоянные коррупционные скандалы и невероятный «распил» на тендерах госкомпании, публично никогда не обсуждалась и почти не упоминалось. В основном, все камни летели в огород главы правления «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева и главы правления «Укрпочты» Смилянского, которому уменьшить зарплату накануне Нового года настойчиво рекомендовал даже сам президент Петр Порошенко.

Кстати, постоянные упреки в получении «космических зарплат и премий» Коболева так достали, что не так давно в эфире радио «НВ» он прямо заявил – дело не зарплате, тем более, что она у него не самая высокая – по сравнению с остальными руководителями госпредприятий. «Собака зарыта», по его словам, в другом» - в исках «Нафтогаза» к правительству с требованием компенсировать потери из-за нерыночных цен голубого топлива для внутреннего рынка.

На фоне Коболева, Кравцов, конечно же, – свой парень. Иски не подает, да и окружению Порошенко на тендерах зарабатывать нормально дает

На фоне Коболева, Кравцов, конечно же, – свой парень. Иски не подает, да и окружению Порошенко на тендерах зарабатывать нормально дает. Кстати, если Янукович и его дружки миллиарды собирали с «УЗ» на фиктивных тендерах (фирмы «рога и копыта» зачастую выигрывали тендер, получали бабки, а потом тихонечко испарялись), то нынешнее окружение гаранта практически монополизировали все реальные тендеры – и выигрывает их с ценами, где уже заложена 30- 50% накрутка.

Согласитесь, смешно получается: никому не известная фирмочка с одним официально оформленным сотрудником может спокойно выиграть многомиллиардный тендер на поставки топлива для «УЗ»!

Впрочем, в этой компании «прокладки» впитывают все – даже такой маленький «контрактик», как ремонт и модернизацию туалетов в «Хюндаях» за четыре миллиона гривен.

Когда читаешь эти последние заголовки новостей на специализированных сайтах, волосы дыбом встают. Вот, к примеру, некоторые из них:

- «УЗ» заказала у прокладки запчастей на 40 млн, которые изготовил завод «Укрзализныци»

- «Зализныця» переплатит 50% посреднику, выбросив производителя

- «УЗ» хочет отдать 10 миллионов за ремонт колесных пар фирме, которая подделала данные и не платит налоги

- «Друзья по бизнесу» разыграли 160 млн на рельсосварочные машины, которые стоят 5 раз дешевле

- «Фирмы-невидимки» разыграли 50 млн на аккумуляторах для «УЗ»

И эти заголовки можно цитировать до бесконечности, с неизменным фигурированием миллионных и миллиардных сумм.

Сколько теряет на «Укрзализныця» на «распиле»? В качестве примеру, скажу, что только на постоянной закупке рельсовых креплений по завышенным ценам у одного и того же производителя – компании «КРТ» братьев Дубневичей (депутаты из Блока Порошенко), игнорируя предлагающих более привлекательную цену конкурентов соратников президента – железнодорожники в год теряют до 500 млн. грн. И это примерно столько же, сколько «УЗ» собиралась получить от 24%-ного повышения цен на пассажирские перевозки в прошлом году.

Более полную картинку дал министр инфраструктуры Владимир Омелян, который в интервью журналистам осенью 2018 года заявлял: потери «УЗ» от коррупции в год составляют свыше 15 миллиардов гривен. 15 000 000 000 в год!

Еще раз: это у нас воруют. Воруют 15 миллиардов. Каждый год!

Коррупционные потери компании ничуть не изменились после прихода к ее рулю Кравцова

Причем, коррупционные потери компании ничуть не изменились после прихода к ее рулю Кравцова. А самое печальное: нет заметных улучшений даже после формирования наблюдательного совета «УЗ» из известных зарубежных спецов во главе с экс-директором представительства ЕБРР в Украине – Шевки Аджунером.

Так, все-таки: за какие такие победы Кравцова сделали главным железнодорожником? Тем более, что на первой своей конференции в качестве главы набсовета Аджунер обещал провести кадровый конкурс на пост главы «УЗ». И тут вдруг резко поменялись планы. Может, премьер-министр объяснится – хотя бы Твиттере, где он общается с Илоном Маском – по этому поводу? Ну, по крайней мере, на счет зарплаты своего бесценного кадра?

Николай Бабич