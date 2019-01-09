Партнеры Украины рассматривают отключение России от SWIFT как последнюю из возможных санкционных мер

Климкин рассказал о возможных будущих санкциях против РФ, эффект которых в давлении на Россию не будет уступать возможному отключению России от SWIFT.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что международные партнеры Украины рассматривают возможность отключения России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT) как последнюю среди возможных санкционных мер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сказал во время открытия выставки копий старинных карт Украины.

"Что касается SWIFT, вы знаете, что это наши друзья рассматривают как одну из последних мер. Что-то примерно, как Курт Волкер сказал, что-то типа ядерного оружия", - заявил Климкин.

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"И конечно, SWIFT, когда он будет применен, должен быть скоординирован между всеми нашими партнерами, но очень важно понимать, что SWIFT - это не единственная мера. Есть идеи относительно дальнейших санкций против российских компаний по дальнейшему ограничению выхода России к финансовым рынкам, есть идеи относительно дальнейших санкций в энергетической сфере", - подчеркнул он.

"То есть вещи, которые по своему воздействию будут никак не меньше, чем SWIFT, поэтому не нужно концентрироваться только на этом", - считает Климкин.