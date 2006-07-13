«Наша Украина» прекращает переговоры с Регионами
16:31, 13 июля 2006Политика
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НУ не устраивает позиция регионалов
Фракция «Наша Украина» прекращает консультации с фракцией Партии регионов о создании парламентской коалиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат от фракции «Наша Украина» Борис ТАРАСЮК сегодня в интервью журналистам.
«Консультации с фракцией Партии регионов проводились, но из-за позиции Партии регионов дальнейшее проведение таких консультаций невозможно», - сказал Б.ТАРАСЮК.
Народный депутат не уточнил, о какой именно позиции Партии регионов идет речь.
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