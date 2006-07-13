«Наша Украина» прекращает переговоры с Регионами

Фракция «Наша Украина» прекращает консультации с фракцией Партии регионов о создании парламентской коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат от фракции «Наша Украина» Борис ТАРАСЮК сегодня в интервью журналистам.

«Консультации с фракцией Партии регионов проводились, но из-за позиции Партии регионов дальнейшее проведение таких консультаций невозможно», - сказал Б.ТАРАСЮК.

Народный депутат не уточнил, о какой именно позиции Партии регионов идет речь.