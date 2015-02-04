В Генштабе заявили, что «при необходимости» могут мобилизовать женщин от 20 лет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил и.о. представителя Генштаба Вооруженных сил Владислав Селезнев.

«Во время мобилизации могут быть призваны на военную службу, военнообязанные женщины такого возраста: для лиц офицерского состава - от 20 до 50 лет, для других военнообязанных женщин - от 20 до 40 лет», - напомнил он.

Селезнев также отметил, что призыву на военную службу во время мобилизации подлежат военнообязанные женщины, которые являются гражданками Украины, которые, в первую очередь, изъявили желание проходить военную службу и состоящие на учете в военных комиссариатах, признанные военно-врачебными комиссиями такими, которые являются пригодными для прохождения военной службы по состоянию здоровья, проходившие военную службу и получившие соответствующие военно-учетные специальности, а также те, которые не проходили военную службу, но, согласно полученного образования или специальности, получили соответствующие военно-учетные специальности.

Читайте такжеВ Генштабе заявили, что мобилизация военнообязанных женщин состоится на добровольной основе

Он также отметил, что большинство женщин, призванных во время мобилизации, будут проходить военную службу на медицинских должностях, а также в подразделениях связи и логистики.

Селезнев добавил, что в 2014 году на службу в ВСУ в связи с частичной мобилизацией было призвано около 100 военнообязанных женщин.

Как сообщал УНИАН, первая волна нынешней мобилизации в ряды ВСУ началась 20 января и продолжится 90 дней, мобилизации подлежит более 60 тысяч человек.

В целом в 2015 году мобилизация будет проходить в три этапа и продлится с января по август. Второй этап начнется ориентировочно с апреля и продлится 60 дней, а третий этап - с июня и также продлится 60 дней.

В течение этого года в ВСУ планируется мобилизовать 200 тысяч украинцев.