Антикризисные депутаты сократили парламентские комитеты

Верховная Рада приняла постановление «О некоторых вопросах обеспечения организации работы Верховной Рады».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное постановление проголосовали 239 из 242 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

В частности в постановлении предусмотрено, что в состав парламентского комитета должно входить не меньше 7 и не больше 20 народных депутатов.

Также в постановлении предусмотрено, что лидеры фракций до 19.00 13 июля должны внести в Аппарат Верховной Рады списки народных депутатов относительно включения их в состав комитетов.

Председатель ВР Александр МОРОЗ напомнил, что раньше в комитеты входили не меньше 10 и не больше 30 народных депутатов.