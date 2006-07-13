Антикризисные депутаты сократили парламентские комитеты
16:20, 13 июля 2006Политика
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Теперь в каждом должно быть от 7 до 20 членов
Верховная Рада приняла постановление «О некоторых вопросах обеспечения организации работы Верховной Рады».
Как передает корреспондент УНИАН, за данное постановление проголосовали 239 из 242 народных депутатов, зарегистрированных в зале.
В частности в постановлении предусмотрено, что в состав парламентского комитета должно входить не меньше 7 и не больше 20 народных депутатов.
Также в постановлении предусмотрено, что лидеры фракций до 19.00 13 июля должны внести в Аппарат Верховной Рады списки народных депутатов относительно включения их в состав комитетов.
Председатель ВР Александр МОРОЗ напомнил, что раньше в комитеты входили не меньше 10 и не больше 30 народных депутатов.
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