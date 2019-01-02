Макрон призвал Путина освободить взятых в плен украинских моряков

Президент Франции приветствовал достижение договоренности в рамках Трехсторонней контактной группы о введении очередного режима тишины на Донбассе.

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным призвал постоянно соблюдать режим «тишины» на Донбассе и как можно скорее освободить захваченных украинских моряков и вернуть Украине корабли.

Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца по итогам разговора лидеров двух государств.

«Что касается российско-украинского кризиса президент (Франции Эммануэль Макрон - УНИАН) приветствовал договоренности, достигнутые 27 декабря 2018 года, о прекращении огня и призвал к их полному и постоянному соблюдению», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Макрон призвал Россию как можно скорее освободить задержанных украинских моряков и вернуть корабли, захваченные в результате «военно-морского инцидента» 25 ноября 2018 года вблизи Керченского пролива.

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Как сообщал УНИАН, 2 января состоялся телефонный разговор Макрона и Путина, в ходе которого стороны обменялись мнениями по поводу ситуации в Украине.

Напомним, несмотря на договоренности Трехсторонней контактной группы в Минске о введении с полуночи 29 декабря новогоднего "режима тишины", в первые сутки очередного перемирия российско-оккупационные войска открывали огонь из гранатометов по позициям Объединенных сил вблизи поселка Железное на Горловском направлении.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала проход к Керченскому проливу украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».