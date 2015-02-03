Рада разрешила сажать за решетку военное командование за превышение полномочий

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 244 из 333 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено, что негласные следственные (розыскные) действия (разновидность следственных (розыскных) действий, сведения о фактах и методах проведения не разглашаются - УНИАН) будут проводиться в уголовных процессах о военных преступлениях, связанных с уклонением от военной службы (статьи 407-409 Уголовного кодекса Украины), совершенные в условиях особого периода, во время проведения антитеррористической операции.

Кроме того, законопроектом предусмотрено внести изменения в Уголовный кодекс Украины. Кодекс дополняется статьей 426-1: «Превышение военным служебным лицом дисциплинарной власти». Согласно этой статье, «превышение военным служебным лицом дисциплинарной власти по отношению к подчиненному, что проявилось в нанесении побоев или совершении иного насилия, наказывается лишением свободы на срок до трех лет. То же деяние, если оно совершено в отношении нескольких лиц или причинило легкие или средней тяжести телесные повреждения, и/или имеющее характер издевательства или глумлення над военнослужащим, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Эти же деяния совершенные группой лиц или с применением оружия, или повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Деяния, совершенные в условиях военного положения или в боевой обстановке, наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет».

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Законопроектом определены особенности осуществления уголовного производства в условиях военного, чрезвычайного положения, особого периода или в районе проведения антитеррористической операции. В частности, предусмотрено, что «в случае невозможности в условиях военного, чрезвычайного положения, особого периода или в районе проведения антитеррористической операции выполнения следственных (розыскных) действий или негласных следственных (розыскных) действий служебными лицами, определенными настоящим Кодексом, осуществляют по письменному поручению следователя, прокурора командиры воинских частей (соединений), руководители военных учебных заведений, военных учреждений и организаций или уполномоченные ими должностные лица».

Также законопроектом предусматривается, что командир воинской части (соединения), руководитель военного учебного заведения, военного учреждения и организации или уполномоченное им должностное лицо имеют право применить меры обеспечения уголовного производства в виде временного изъятия имущества, осуществления законного задержания лица в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. Кроме того, командир воинской части (соединения), руководитель военного учебного заведения, военного учреждения и организации или уполномоченное им должностное лицо имеет право задержать лицо на срок, необходимый для ее доставления в орган досудебного расследования.