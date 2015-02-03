Рада открыла вторую сессию

Как передает корреспондент УНИАН, ранее народные депутаты приняли решение, что закрытие первой сессии состоится в день открытия второй сессии восьмого созыва.

После этого спикер открыл вторую сессию.

На церемонии присутствовали премьер-министр Украины Арсений Яценюк и члены Кабинета министров.

Читайте такжеГройсман считает, что Рада отменит депутатскую неприкосновенностьГройсман также сообщил, что на открытии сессии присутствовали руководители центральных органов исполнительной власти, руководители судебной ветви власти, а также должностные лица, которых назначает парламент.

Кроме того, по словам председателя ВР, на открытии сессии присутствовали представители дипломатических миссий иностранных государств и общественных организаций.